Варшава, 11 апреля, 2019, 21:52 — ИА Регнум. На одной из центральных улиц Варшавы произошло нападение с ножом на прохожего, сообщает 11 апреля радиостанция RMF FM.

Нож

По информации радиостанции, человек в маске нанёс прохожему несовместимые с жизнью ранения и скрылся с места преступления, бросив нож и сумку.

Медикам не удалось спасти жертву нападения.

Преступника ищет полиция. Мотивы его действий выясняются. На данный момент нет информации о причастности к этому инциденту какой-либо экстремистской организации.