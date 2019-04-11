Екатеринбург, 11 апреля, 2019, 21:52 — ИА Регнум. В Свердловской области за январь — февраль 2019 года почти в два раза увеличилась убыль населения по сравнению с таким же периодом 2018 года. Такие данные приводит Свердловскстат.

Иван Крамской. Неутешное горе. 1884

Если за январь — февраль 2018 года показатель убыли населения составлял — 2,5 человек на 1 тысячу населения (1800 человек в абсолютных цифрах), то в 2019 году эти цифры выросли до — 4,8 человек на 1 тысячу (3358 человек).

В большей степени изменения связаны с падением рождаемости — за указанный период 2018 года родились 8084 ребёнка, а в 2019 — лишь 6966 (падение на 13,8%). Число умерших отличается не так сильно — 9884 человека в январе — феврале 2018 года и 10 324 — в этот же период 2019 года (рост почти на 4,5%).

Напомним, по данным свердловского управления ЗАГС, в Свердловской области в 2018 году родилось на 6% меньше граждан, чем в 2017 году. В управлении видят «устойчивую тенденцию» по снижению рождаемости.