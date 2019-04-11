Нижний Тагил, Свердловская область, 11 апреля, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Один человек пострадал в результате ЧП на предприятии «Уралхимпласт» в Нижнем Тагиле. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба управления МЧС России по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС России

«В одном из цехов ПАО «Уралхимпласт» в ходе технологического процесса произошёл хлопок паровоздушной смеси метанола без последующего горения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разрушений в результате инцидента нет. Один рабочий получил ожоги и был госпитализирован.

По оценке МЧС, угрозы для работников предприятия, жителей города, а также окружающей среды нет. Сообщается, что причины случившегося будет выяснять комиссия предприятия.