Москва, 11 апреля, 2019, 21:42 — ИА Регнум. Российский фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и возглавляемый им отряд кораблей Северного флота проходят Малаккский пролив, сообщает 11 апреля пресс-служба Северного флота.

Mil Фрегат Адмирал Горшков

В пролив, разделяющий остров Суматра и полуостров Малайзия, вместе с новейшим российским фрегатом вошли спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и морской танкер «Кама».

На каждом корабле отряда Северного флота дежурят группы противодействия пиратству, сформированные из морских пехотинцев и бойцов спецподразделений по борьбе с подводными диверсантами.

В данный момент корабли отряда готовятся к визиту в китайский порт Циндао.

Напомним, дальний поход отряда Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» начался 26 февраля. Для фрегата проекта этот поход является первым с момента вступления в боевой состав флота.