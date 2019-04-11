Иерусалим, 11 апреля, 2019, 21:39 — ИА Регнум. Около 30 палестинских заключенных в тюрьмах Израиля начали голодовку, 11 апреля передает агентство Associated Press.

ErikaWittlieb Тюрьма

По словам главы Палестинского клуба заключенных Кадора Фариса, арестанты требуют улучшения условий содержания.

Ожидается, что в ближайшие дни к голодовке могут присоединиться десятки палестинцев в израильских тюрьмах.

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