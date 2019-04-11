Тула, 11 апреля, 2019, 21:33 — ИА Регнум. Учитель геометрии одной из школ города Новомосковска Тульской области за ошибку в ответе ударила ученика линейкой по спине, накричала на него, а в завершение оскорбила. Ролик появился на YouTube 10 апреля и заинтересовал как следователей, так и чиновников регионального минобразования. В пресс-службе СУ СК по региону сегодня, 11 апреля, сообщили о начале доследственной проверки.

Луконина-Овчинникова Л. Л. У доски. 1952

«По данному факту следователи следственного отдела по г. Новомосковск проводят доследственную проверку, в ходе которой будут проверены доводы, содержащиеся в публикации, а также дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников школы», — говорится в сообщении следственных органов.

Инцидент уже прокомментировали и в региональном министерстве образования, в частности, глава ведомства Алевтина Шевелева сообщила об увольнении учителя с 12 апреля.

«Факты, размещенные в открытой сети интернет, свидетельствуют о грубом нарушении педагогом этических норм и требований к профессиональному поведению. Такие действия учителя совершенно недопустимы. С 12.04.2019 с этим педагогом будут прекращены трудовые отношения. Министерством образования Тульской области совместно с комитетом по образованию Новомосковска инициирована проверка, по результатам которой будут приняты меры в отношении должностных лиц данного учреждения», — прокомментировала региональный министр.

На личной странице педагога на сайте школы сообщается, что ее педагогический стаж составляет 24 года, в этой школе работает с 1993 года, имеет высшую категорию. Отметим, что в группе школы «ВКонтакте» многие вступились за нее: бывшие ученики написали о ней как о небезразличном, внимательном учителе.