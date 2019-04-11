Ашхабад, 11 апреля, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в церемонии закладки в Геоктепинском районе нового города, который станет административным центром Ахалской области, пишет «Туркменистан сегодня».

Turkmenistan.gov.tm Гурбангулы Бердымухамедов

«На месте, где скоро развернется грандиозная строительная площадка, выступают бахши, гарцуют всадники на прекрасных ахалтекинских скакунах, меряются силами в борьбе гореш могучие пальваны, окруженные множеством болельщиков, соревнуются в народной забаве «яглыга товусмак» парни, дети играют в национальные игры. В сюжетной инсценировке использованы и знамена с изображениями тамги — прообразов букв древнейшего туркменского алфавита, что переносит зрителей во времена прародителя туркмен — Огузхана», — отмечает государственное издание.

Прибывший на торжественное мероприятие глава государства выступил с речью, в которой акцентировал внимание на значимости сегодняшнего события, которое станет «воплощением еще одного грандиозного проекта, осуществить которое по плечу только государству с мощной экономической базой и с большими перспективами роста».

По словам Бердымухамедова, новый город рассчитан на более чем 70 тысяч жителей и будет построен в течение трех — четырех лет. На его территории планируется построить свыше 400 коттеджей и многоэтажных домов, 10 детских садов, 19 средних школ, начальную и среднюю специальную школы, две школы искусств, Центр охраны здоровья матери и ребенка, а также целый ряд медицинских, социальных, культурных и спортивных учреждений.

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«Вопросы улучшения условий жизни туркменистанцев, планомерной модернизации социально-бытовой инфраструктуры всегда находятся в центре особого внимания государства. Предоставляемые гражданам страны льготные ипотечные кредиты обуславливают доступность комфортабельного жилья для жителей городов и сел. Благодаря этому фактору и растущему размаху жилищного строительства обладателями квартир в великолепных жилых домах ежегодно становятся тысячи семей», — подчеркнул президент.

Также туркменский лидер отметил, что в стране ускоренными темпами идет индустриализация и прокладываются новые транспортные магистрали, связывающие регионы.

«Во времена расцвета Великого Шелкового пути пересечение таких важных маршрутов называлось «перекрестком семи дорог». Так действительно в древности и средневековье называли территорию Туркмении», — подытожил глава страны.

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