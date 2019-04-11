Киев, 11 апреля, 2019, 21:23 — ИА Регнум. Телемост в прямом эфире Общественного телевидения Украины между кандидатами в президенты страны Петром Порошенко и Владимиром Зеленским не состоится. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Напомним, что история с публичными дебатами в преддверии второго тура президентских выборов на Украине получилась запутанной. Сперва Зеленский вызвал Порошенко на дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Порошенко согласился, но сказал, что такие дебаты могут состояться 14 апреля.

Однако по закону официальные дебаты перед вторым туром должны состояться в последний день агитации, то есть 19 апреля. Сам второй тур пройдёт 21 апреля.

В штабе Порошенко заявили, что действующий глава государства не исключает проведения дебатов и 14 апреля, и 19 апреля.

Однако в штабе Зеленского заявили, что их кандидат намерен провести дебаты с Порошенко на стадионе именно 19 апреля. Также представители Зеленского не исключили варианта проведения дебатов кандидатов в режиме телемоста из студии Общественной телерадиокомпании и НСК «Олимпийский».

Однако Аласания заявил, что никакого телемоста не будет, так как это якобы запрещено правилами дебатов.

«Телемост запрещен правилами дебатов. Его не будет. Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно», — сказал Аласания.

Он также отметил, что команда Зеленского вряд ли придет на дебаты в студии Общественного телевидения.

«Они не заинтересованы в дебатах», — считает Аласания.