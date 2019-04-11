Вашингтон, 11 апреля, 2019, 21:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провели переговоры в Вашингтоне, 11 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

Основной темой переговоров лидеров стала денуклеаризация Корейского полуострова и возможность продолжения переговоров с главой КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп заявил, что не намерен отменять санкции против Северной Кореи для продолжения переговоров, но «пока не хочет их ужесточать».

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