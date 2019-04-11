Киев, 11 апреля, 2019, 21:16 — ИА Регнум. Действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении провести референдум по вступлению страны в блок НАТО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Об этом Порошенко заявил в Киеве на форуме по безопасности. По его словам, для вступления в НАТО народ должен быть готов уступить часть суверенитета.

«Референдум по НАТО будет. Он будет тогда, когда мы подготовимся к вступлению и когда народ будет вносить изменения в конституцию, делегируя часть суверенных полномочий», — заявил Порошенко.

Напомним, курс на вступление Украины в Североатлантический альянс уже закреплён в конституции страны.

При этом ни один из представителей альянса не заявлял о возможности полноправного членства Украины в НАТО.