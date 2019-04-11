Саратов, 11 апреля, 2019, 21:05 — ИА Регнум. В четверг, 11 апреля, в историческом парке «Россия — моя история» города Саратова состоялась встреча председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с жителями муниципалитетов, входящих в состав Саратовской агломерации. В мероприятии приняли участие губернатор области Валерий Радаев, депутат ГД РФ Николай Панков, руководители органов исполнительной власти, депутаты Саратова, Энгельсского и Татищевского районов, представители общественности.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

В ходе совещания обсуждались наиболее острые вопросы транспортной и социальной инфраструктуры агломерации, благоустройства областного центра.

В выступлении главы минобраза Ирины Седовой, посвященном вопросам развития образования в Саратовской агломерации, отмечалось, что на ее территории действуют 540 учреждений, в которых обучаются более 262 тысяч человек (более 12% населения области). При поддержке Вячеслава Володина были построены современные школы в жилом микрорайоне «Солнечный 2», в поселке Елшанка города Саратова, масштабная реконструкция проведена в Энгельсском музыкально-эстетическом лицее. В 2019 году начнется еще один востребованный жителями Саратова проект строительства новой школы в микрорайоне «Звезда».

Нацпроект «Образование» позволит до 2023 года построить новый корпус на 300 мест к действующей школе поселка Дубки Саратовского района, пристройку на 100 мест к сельской школе Татищевского района.

В рамках регионального проекта «Учитель будущего» к 2024 году порядка 50% учителей будут охвачены национальной системой профессионального роста. В 2021 году планируется создать 5 центров непрерывного повышения профессионального мастерства и региональный аккредитационный центр. Предусмотрено создание 260 Центров цифрового и гуманитарного профилей, 65 из них появятся в этом году.

Для развития одаренности детей с сентября этого года в Саратове начнет действовать первый детский технопарк «Кванториум». Он станет ресурсным, учебно-методическим, социокультурным центром технической и естественно-научной направленности. До 2023 года в области планируется создать 8 технопарков.

«Необходимо планировать строительство таким образом, чтобы микрорайоны росли не только домами, но и детскими садами, школами, больницами, поликлиниками, спортивными объектами. Все возможности и условия, которые есть в центральной части городов, должны быть и в спальных районах», — сказал Вячеслав Володин.

Начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев доложил о работе по строительству западного обхода города Саратова, который позволит создать комфортные и безопасные условия перевозок пассажиров, повысить транспортную и экологическую безопасность в Саратовской области. С переносом транспортного узла за пределы областного центра планируется организовать движение городской электрички в черте Саратова. Также Сергей Альмеев рассказал о планах по реконструкции здания железнодорожного вокзала в Саратове — на него потратят 1,23 млрд рублей, на подходе первое заключение главгосэкспертизы. Для запуска скоростного электропоезда в новый международный аэропорт «Гагарин» уже ведутся работы по прокладке железнодорожных путей, смонтированы пассажирские платформы, подготовлен проект благоустройства территории.

Отмечалось, что РЖД вернулась к реализации проекта строительства детской железной дороги на Соколовой горе протяженностью порядка 1,5 км — она станет связующей транспортной нитью между всеми площадками Парка Победы и Национальной деревни.

Глава Саратова Михаил Исаев выступил с предложениями по совершенствованию системы управления городским хозяйством. Город имеет значительную площадь магистралей и второстепенных дорог, тротуаров и зеленых зон. Муниципалитету необходимо 850 единиц техники. На данный момент у города имеется в наличии 295 единиц техники. В числе спецмашин — 74 единицы новой техники, закупленной в 2018 году при поддержке Вячеслава Володина. Отмечалось, что износ трети коммунального парка составляет более 80%. Для проведения замены старой техники на новую Правительством области муниципалитету выделен миллиард рублей.

В целях оперативного и эффективного руководства муниципальным хозяйством планируется разделить город на три части — центральную, северную и южную, обслуживанием которых будут заниматься муниципальные предприятия.

Мэр областного центра обратился к Вячеславу Володину с просьбой о содействии в решении проблемы транспортного обеспечения отдаленных районов города — Заводского и Ленинского. Этому может способствовать реализация проекта по созданию линии скоростного трамвая. Основные плюсы такого решения — движение по выделенной полосе, использование низкопольных вагонов. Генпланом Саратова утверждены в качестве магистральных трамвайные маршруты № 3, 9 и 11. Кроме того, планируется трансформация маршрутов № 8 и № 10. Это позволит охватить скоростным сообщением практически весь город. Для осуществления качественных и безопасных перевозок необходимо приобрести новые современные вагоны и выполнить комплексную реконструкцию путей.

Участники встречи поднимали вопросы, связанные с расселением ветхого жилья, а также транспортного сообщения новых микрорайонов Иволгино и Изумрудный.

«Мы несем ответственность перед людьми. Власть должна брать высокую планку в работе на благо людей и не оставлять свои планы на бумаге. А депутаты должны всегда быть в курсе местных проблем, должны участвовать в их решении и не ждать, что кто-то, как золотая рыбка, все исполнит», — подчеркнул Вячеслав Володин.

В ходе совещания зампред правительства Роман Бусаргин рассказал о проектах по благоустройству Саратова. Так, до 2022 года кардинально преобразятся дворовые территории и семь ключевых общественных пространств Саратова, будет сформировано восьмикилометровое пешеходное кольцо, которое объединит главные рекреационные зоны города.

О строительстве областного онкологического диспансера рассказала министр здравоохранения Наталья Мазина. Проект будет реализован в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным. Одно из ключевых направлений нацпроекта — совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями.

«Для борьбы с раком требуется серьезное перевооружение онкологической службы. И благодаря непосредственному участию Вячеслава Викторовича у нас появилась такая возможность. Сегодня решен вопрос о строительстве нового онкодиспансера. Он будет оснащен самым современным оборудованием, в том числе для диагностики и лечения методами ядерной медицины», — отметила Наталья Мазина.

Министр подчеркнула, что в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» планируется переоснащение действующего онкологического диспансера на сумму 2,6 млрд руб. Будет закуплена 291 единица медицинской техники, в том числе компьютерные томографы, аппараты для лучевой терапии, микрохирургии. Обеспечение специалистами нового онкологического диспансера планируется в рамках целевой подготовки по программам ординатуры, профессиональной переподготовки, а также привлечения специалистов из других регионов.

«Медицинские кадры необходимо готовить по целевому приему. У нас один из старейших медицинских университетов, а мы готовим только 40% от бюджетного приема по направлениям от муниципалитетов и от минздрава. А можем 70%! Каждый третий врач-целевик не возвращается в свою ЦРБ. Это недоработка и муниципалитета, и вуза, и областного министерства», — раскритиковал региональных чиновников спикер Госдумы.

В завершение встречи Вячеслав Володин обратил особое внимание присутствующих на то, что любая проблема конкретного муниципалитета должна решаться совместными усилиями: «Мы должны погружаться в проблемы, искать их первопричины и оптимальные решения. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее и динамичнее будет развиваться и город, и агломерация, и область в целом. Каким бы ни был эффективным руководитель, один он всех вопросов не решит. Должны быть вовлечены и депутаты всех уровней, и руководители предприятий, и директора бюджетных учреждений, и общественность».