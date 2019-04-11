Кито, 11 апреля, 2019, 20:57 — ИА Регнум. Расходы Эквадора на предоставление убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу составили в общей сложности порядка $6,5 млн. Об этом 11 апреля заявил министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия, передаёт El Comercio.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Как уточнил министр, основной статьёй расходов стало обеспечение безопасности Ассанжа. Всего, по его словам, на эти цели было направлено $5,817 млн. Ещё около $400 тысяч составили расходы на медицинские услуги, еду и чистку одежды, а $300 тысяч Эквадор потратил на юридическую помощь Ассанжу.

Глава МИД Эквадора отметил, что все расходы на своё содержание основатель WikiLeaks взял на себя только с декабря 2018 года.

Как передавало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж 11 апреля был выдворен с территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему предоставлялось убежище с 2012 года, и взят под арест британскими правоохранителями. Теперь ему грозит экстрадиция в США.