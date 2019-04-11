Москва, 11 апреля, 2019, 20:54 — ИА Регнум. В европейскую часть России могут вернуться снегопады и низкие температуры, сообщил 11 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью газете «Известия».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег в мае

По его мнению, апрельское потепление не является поводом считать весну пришедшей окончательно.

«Она неустойчивая, будут обязательные возвраты, понижение температуры. В мае 2017 года устанавливался временный снежный покров. 9 мая 2017 года — самый холодный день за весь период наблюдений: температура не поднималась выше пятиградусной отметки. Было очень холодно, а главное, шел снег», — цитирует издание Вильфанда.

Роман Вильфанд также напомнил, что последние три года заморозки отмечались даже в первых числах июня.