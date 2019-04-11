Нью-Йорк, США, 11 апреля, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Основные индексы Уолл-стрит ушли в минус после начала торгов в «зеленой зоне», 11 апреля передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

К середине дня торгов индекс Dow Jones снизился на 58,03 пункта (0,22%), до 26 099,13 пункта, индекс S&P 500 снизился на 3,48 пункта (0,12%), до 2884,73 пункта, индекс Nasdaq снизился на 15,38 пункта (0,19%), до 7948,86 пункта.

К снижению акций привели снижения акций компаний здравоохранения. Тем не менее потери рынка были ограничены благодаря росту банковского сектора.

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