Екатеринбург, 11 апреля, 2019, 20:34 — ИА Регнум. В Свердловской области с землёй смешали полторы тонны еды. Об этом журналистам сообщили в областном управлении Россельхознадзора.

ivabalk Яблоки

Еду уничтожили сотрудники ведомства при участии представителей ФСБ. Речь идёт о продукции, которую изъяли на плодоовощной базе в Екатеринбурге в ходе соответствующего мероприятия. Там была выявлена продукция без документов и со следами перемаркировки.

10 апреля еда была уничтожена. Под бульдозер попали 1390 кг яблок, 12,8 кг груш, а также 99 кг шампиньонов.