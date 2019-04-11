Грозный, 11 апреля, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал отмену Верховным судом Чечни решения Заводского суда города Грозного о списании долгов за газ населению на сумму более 9 млрд рублей. Он объяснил появление долгов военными действиями на территории республики, во время которых практически полностью были разрушены газопроводные сети Чечни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Газ просто пропадал в никуда, горел в гигантских факелах, возникших при попадании бомб и снарядов. Полностью отсутствовала возможность контролировать потребление газа, не хватало служб, которые следили за исправностью коммуникаций», — написал Кадыров 11 апреля в своем телеграм-канале.

Чеченский лидер напомнил, что в ходе «этих военных кампаний Чечня, её народ, вся Россия понесли огромные, невосполнимые потери». Глава региона отметил, что в короткие сроки республика была восстановлена, подчеркнув, что огромная заслуга в этом федерального центра. Теперь, по его мнению, настало время разобраться и «с приписываемыми Чечне долгами за газ», а также выяснить, каким образом была определена эта сумма задолженности.

Он подчеркнул, что ВС ЧР принял справедливое решение, обязав руководство ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» провести инвентаризацию. При этом глава Чечни высказал надежду на то, что власти России все-таки пойдут навстречу республике и простят газовые долги.

«Во всём мире существует практика прощения долгов, в том числе межгосударственная. Это когда государство-кредитор списывает задолженности в силу различных обстоятельств или за давностью лет. Мы знаем, что наша страна простила многим государствам старые долги. И этот жест доброй воли всеми принимается положительно. Чечня и её народ надеются, что в силу сложившихся особых обстоятельств государство и компания пойдут им навстречу. И такое решение будет справедливым», — написал Кадыров.

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Напомним, в январе 2019 года Заводской районный суд Грозного удовлетворил иск прокуратуры Чечни о списании населению долгов за газ в размере 9,353 млрд рублей. Как утверждала прокуратура, газовая компания в нарушение закона не списывала в положенные сроки дебиторскую задолженность населения, а требования об оплате долгов могло «вызвать в обществе социальную напряженность».

Однако «Газпром межрегионгаз Грозный» обратился с жалобой на это решение в Верховный суд Чечни. Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 11 апреля, ВС ЧР отменил решение районного суда, а компанию «Газпром межрегионгаз Грозный» обязал провести инвентаризацию.

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