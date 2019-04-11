Челябинск, 11 апреля, 2019, 20:20 — ИА Регнум. В Челябинской области уже отмечены первые в 2019 году лесные пожары. Об этом на совещании с главами муниципалитетов заявил начальник главного управления лесами по региону Сергей Лавров, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

skeeze Лесной пожар

Возгорания отмечены в Каслинском, Брединском, Верхнеуральском, Еткульском, Варненском, Красноармейском, Сосновском, Кизильском, Троицком и Чесменском районах, отметил чиновник.

Со своей стороны, в прокуратуре считают, что на Южном Урале не уделяется должного внимания исполнению законодательства в сфере охраны лесов от пожаров. Об этом заявил зампрокурора области Андрей Потапов.

Отметим, в 2018 году по сравнению с 2017-м природных пожаров на Южном Урале стало больше. Всего было потушено 705 возгораний на площади 27,8 тыс. га.