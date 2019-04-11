Москва, 11 апреля, 2019, 20:11 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» получила в своё распоряжение антропоморфного робота-спасателя FEDOR (Final Experimental Demonstration Object Research) и протестирует его пригодность к применению в пилотируемых космических полётах, сообщил 11 апреля руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Kremlin.ru Робот FEDOR

Ранее сообщалось, что FEDOR в августе 2019 года будет отправлен на Международную космическую станцию (МКС). На орбиту его доставит беспилотный космический корабль «Союз».

"Сейчас идет обучение робота навыкам мелкой моторики», — написал Дмитрий Рогозин.

Напомним, робот FEDOR был создан специалистами научно-производственного объединения «Андроидная техника» и Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Стоит отметить, что о разработке подобного аппарата под названием Atlas также сообщала американская компания Boston Dynamics.