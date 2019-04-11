Вашингтон, 11 апреля, 2019, 19:48 — ИА Регнум. Глава Пентагона Патрик Шэнахэн забил тревогу, что американские военные «не двигаются достаточно быстро, чтобы оставаться впереди» своих соперников в космосе — Китая и России. Об этом пишет новостной ресурс Defense-aerospace.com

Defense.gov Патрик Шанахан

В ходе выступления на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, Шэнахэн сказал: «Китай и Россия вооружаются в космосе с намерением держать американский космический потенциал под угрозой». Затем он предупредил, что США «не способны отслеживать» некоторые последние разработки Пекина в сфере космического оружия, особенно гиперзвукового.

Руководитель Пентагона считает, что угрозы со стороны конкурентов в космосе могут затронуть многие критические аспекты экономики Соединенных Штатов размером в 19 триллионов долларов: от GPS-навигации до использования мобильных телефонов.

По мнению Шэнахэна, «следующий крупный конфликт может быть выигран или проигран в космосе». Он также сказал, что США не собираются сидеть и ждать, а будут действовать.

Патрик Шэнахэн также сообщил, что предлагаемые администрацией Дональда Трампа Космические силы будут насчитывать от 15 000 до 20 000 человек. Новый род войск будет стоить каждому американцу всего около полутора долларов в год, подчеркнул Патрик Шэнахэн.

Следует заметить, что расходы США на оборону — самые высокие в мире. Глава Пентагона также считает, что Соединенные Штаты могут опередить своих конкурентов и сделать невозможным для них «оспаривать доминирование США в космосе».