Дамаск, 11 апреля, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Сирийское правительство транспортировало нефть с месторождения «Аль-Омар» в восточном Дейр-эз-Зоре на этой неделе. Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирийская нефть

По данным источника издания в Дамаске, сирийское правительство направило нефтевозы в районы, контролируемые Сирийскими демократическими силами, в восточном Дейр-эз-Зоре.

Это уже второй раз за последние несколько месяцев, когда сирийское правительство сделало такой большую поставку нефти из подконтрольных СДС районов на востоке Сирии.

Из-за продолжающегося топливного кризиса в Сирии правительство вынужденно заключило сделки с Сирийскими демократическими силами по закупке и транспортировке нефти в западную часть страны.

Издание также пишет, что Сирия привыкла полагаться на Иран в отношении нефти, однако из-за продолжающихся санкций в отношении Тегерана Дамаск был вынужден искать альтернативные маршруты транспортировки и покупки нефти.

Сирийские демократические силы, созданные и поддерживаемые США, контролируют 28 процентов территории страны. Именно в этой местности расположены 70 процентов нефтяных месторождений Сирии.

Теперь очевидно, почему вооруженные силы США не хотят покидать этот регион страны, а продолжают его оккупацию с опорой на местные вооруженные формирования. Основу СДС составляют курдские отряды Народных защитников.