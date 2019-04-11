Куба готовится к трудным временам
Гавана, 11 апреля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Выступая на специальном заседании Национальной ассамблеи народной власти (парламента), первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро заявил, что его страна и дальше будет противостоять угрозам миру в Латинской Америке и Карибском бассейне, которые исходят от Вашингтона, сообщает 11 апреля Синьхуа со ссылкой на кубинские СМИ.
По словам партийного лидера, Гавана уведомила Вашингтон по дипломатическим каналам, что Куба продолжит движение по пути социализма и будет защищать свой суверенитет и дело мира от чужих посягательств.
Кастро отметил, что по вине США Куба столкнулась с рядом факторов, существенно осложняющих экономическое положение страны, и призвал кубинский народ «удвоить усилия по увеличению внутреннего производства, в особенности продовольствия», а также приготовиться к дальнейшему ухудшению ситуации.
Напомним, что дипломатические отношения между Кубой и США, разорванные в 1961 году после кубинской революции 1959 года, были восстановлены в июле 2015 года. Однако после прихода к власти в США Дональда Трампа двусторонние отношения вновь резко ухудшились.