Гавана, 11 апреля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. Выступая на специальном заседании Национальной ассамблеи народной власти (парламента), первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро заявил, что его страна и дальше будет противостоять угрозам миру в Латинской Америке и Карибском бассейне, которые исходят от Вашингтона, сообщает 11 апреля Синьхуа со ссылкой на кубинские СМИ.

Советский плакат 1960-х годов «Народ Кубы не сломить»

По словам партийного лидера, Гавана уведомила Вашингтон по дипломатическим каналам, что Куба продолжит движение по пути социализма и будет защищать свой суверенитет и дело мира от чужих посягательств.

Кастро отметил, что по вине США Куба столкнулась с рядом факторов, существенно осложняющих экономическое положение страны, и призвал кубинский народ «удвоить усилия по увеличению внутреннего производства, в особенности продовольствия», а также приготовиться к дальнейшему ухудшению ситуации.

Напомним, что дипломатические отношения между Кубой и США, разорванные в 1961 году после кубинской революции 1959 года, были восстановлены в июле 2015 года. Однако после прихода к власти в США Дональда Трампа двусторонние отношения вновь резко ухудшились.