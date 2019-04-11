Ташкент, 11 апреля, 2019, 19:37 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 14−15 апреля посетит Узбекистан с госвизитом, сообщили ИА REGNUM в посольстве Казахстана в Ташкенте.

Kremlin.ru Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Тот факт, что новый глава Казахстана посещает Узбекистан с визитом в числе первых стран, говорит о важности, которую Казахстан придает отношениям с Узбекистаном», — отметил собеседник агентства.

Он сообщил, что в рамках визита состоится торжественная церемония открытия Года Казахстана в Узбекистане.

В свою очередь в рамках Года Казахстана в Узбекистане состоится 85 мероприятий, направленных на укрепления двусторонних связей в политической, экономической, культурной сферах, в области образования, туризма, спорта и других.

По данным МИД Узбекистана, Казахстан входит в число важных торговых партнеров Узбекистана, на его долю приходится значительная часть товарооборота республики со странами региона.

Вместе с этим внешнеполитическое ведомство Узбекистана на своем сайте предоставляет данные по двустороннему товарообороту только за 2016 год — 2 033 миллиарда долларов.

МИД Узбекистана отмечает, что между двумя странами имеется значительный нереализованный потенциал для дальнейшего развития двусторонней торговли.

За период с 1991 года состоялось 10 визитов президента Республики Узбекистан в Казахстан и 11 визитов президента Казахстана в Республику Узбекистан.

Кроме того, главы двух государств регулярно встречались в рамках многосторонних мероприятий международного и регионального характера, отмечает МИД.

По данным казахстанской стороны, за девять месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами составил 2,21 миллиарда долларов.