Москва, 11 апреля, 2019, 19:24 — ИА Регнум. Экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл и ещё один фигурант дела Александр Протасовицкий принесли извинения водителю ведущей Первого канала Виталию Соловчуку, передаёт 11 апреля корреспондент ИА REGNUM из зала Пресненского районного суда Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

«Я не сдержался и нанёс два удара. Прошу прощения», — заявил Протасовицкий.

«Тоже хочу попросить прощения, что не сдержался. Извините», — произнёс Кирилл Кокорин.

Павел Мамаев помимо извинений предложил компенсировать затраты на лечение Соловчука и ущерб, причинённый его машине.