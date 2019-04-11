Собянин анонсировал создание района, сопоставимого с «Москва-Сити»
Москва, 11 апреля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. На территории бывшего «Завода имени Лихачёва» (ЗИЛ) в Москве будет построена крупнейшая в России школа. Об этом 11 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения объекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Здесь есть все современные технологии для обучения. В том числе и детский технопарк, в котором можно изучать самые новейшие технологии: нанотехнологии, робототехнику и другие интересные предметы», — сообщил Собянин.
На территории ЗИЛа планируют возвести новый район, который станет примером крупнейшей в России реконструкции промышленных зон и превращения их в благоустроенные жилые кварталы.
«Это целый город! И школа будет возведена раньше, чем появятся большинство жителей или детей, которые будут ходить в эту школу. Она будет наполняться в течение нескольких лет. Очень важно, что построена заранее. В целом проект ЗИЛ — это крупнейший проект реконструкции промзон не только в Москве, но и в России в целом. Всего здесь будет построено более 5 млн квадратных метров недвижимости, а в соседних территориях больше 6 млн. Это проект, сопоставимый с «Москва-Сити». Здесь будет и жилье, и школы, и первоклассная набережная. Это будет одним из самых качественных районов Москвы», — пообещал мэр столицы.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин в своём микроблоге сообщил, что благоустройство территории района Капотня станет крупнейшим проектом в Москве в 2019 году.