Москва, 11 апреля, 2019, 19:41 — ИА Регнум. На территории бывшего «Завода имени Лихачёва» (ЗИЛ) в Москве будет построена крупнейшая в России школа. Об этом 11 апреля заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения объекта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин во время посещения школы на территории бывшего ЗИЛа

«Здесь есть все современные технологии для обучения. В том числе и детский технопарк, в котором можно изучать самые новейшие технологии: нанотехнологии, робототехнику и другие интересные предметы», — сообщил Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский технопарк

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский технопарк

На территории ЗИЛа планируют возвести новый район, который станет примером крупнейшей в России реконструкции промышленных зон и превращения их в благоустроенные жилые кварталы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Это целый город! И школа будет возведена раньше, чем появятся большинство жителей или детей, которые будут ходить в эту школу. Она будет наполняться в течение нескольких лет. Очень важно, что построена заранее. В целом проект ЗИЛ — это крупнейший проект реконструкции промзон не только в Москве, но и в России в целом. Всего здесь будет построено более 5 млн квадратных метров недвижимости, а в соседних территориях больше 6 млн. Это проект, сопоставимый с «Москва-Сити». Здесь будет и жилье, и школы, и первоклассная набережная. Это будет одним из самых качественных районов Москвы», — пообещал мэр столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский технопарк

Дарья Антонова ИА REGNUM Крупнейшая в России школа на территории бывшего ЗИЛа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Собянин в своём микроблоге сообщил, что благоустройство территории района Капотня станет крупнейшим проектом в Москве в 2019 году.