Киев, 11 апреля, 2019, 19:08 — ИА Регнум. Украине необходимо больше поддержки от международных партнеров, поскольку она является «контрибутором в сфере безопасности».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня, 11 января, во время выступления на 12-м Киевском форуме безопасности.

«Мы не являемся потребителями безопасности, мы есть ее контрибутор, мы обеспечиваем эту безопасность, и это факт. Но нам нужно больше внимания, больше понимания и больше поддержки наших международных партнеров… Поддержка должна быть более смелой», — сказал Гройсман.

Также он заявил, что в настоящий момент Украина и весь мир переживают непростые времена — «сказывается очевидная неготовность мировых лидеров адекватно реагировать на новые глобальные вызовы».

«Миру нужно становиться более решительным и более открытым», — призвал глава правительства Украины.

ИА REGNUM напоминает, что в конце марта Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США и их европейские союзники по НАТО должны договориться об активизации поддержки Украине в деле «ее сопротивления российской агрессии в регионе».