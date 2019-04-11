Вильнюс, 11 апреля, 2019, 19:02 — ИА Регнум. Посол Литвы в России Ремигиюс Мотузас отозван для консультации в связи с подозрениями в скандале вокруг выдачи шенгенской визы российскому бизнесмену Ренату Насырову и его сыну, объявил МИД Литвы сегодня, 11 апреля, вечером. Второй причиной названы некие неназванные угрозы вокруг дела о 13 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание посольства Литвы в Москве

Мотузас уже опрошен в статусе специального свидетеля. Этот статус подразумевает подозрение лицу, однако для окончательных обвинений отсутствует полнота доказательств. В Литве часто лица в статусе специального свидетеля позже становятся обвиняемыми.

Ранее по этому делу уже были предъявлены обвинения экс-послу Литвы в России Римантасу Шидлаускасу, который, по версии обвинения, был посредником в предоставлении виз. Насыров в России владел Новым промышленным банком, у которого в феврале 2018 года аннулировали лицензию.

Насыров за услугу Шидлаускасу, настаивает обвинение, якобы «передал сумму в размере 3 тыс. евро». Президент Литвы Даля Грибаускайте уже заявила, что скандал бросает тень на всю дипломатическую службу Литвы.