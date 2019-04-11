Порошенко обещал стать депутатом Европарламента, если проиграет Зеленскому
Киев, 11 апреля, 2019, 18:58 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил о планах баллотироваться в Европарламент в случае проигрыша президентских выборов.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Порошенко в ЕС
Об этом Порошенко заявил 11 апреля в кулуарах Киевского форума по безопасности интернет-изданию LB.ua, отвечая на вопрос о своих планах на будущее в случае избрания Зеленского президентом Украины.
«В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента», — заявил Пётр Порошенко.
Представители Европарламента пока не комментировали это смелое заявление президента Украины.
Напомним, претендовать на должность депутата Европарламента может только гражданин одной из стран Евросоюза.