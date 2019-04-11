Москва, 11 апреля, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Затраты на лечение водителя Виталия Соловчука, пострадавшего во время потасовки с компанией российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, на сегодняшний день составили около 400 тысяч рублей. Об этом он заявил в ходе заседания Пресненского районного суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев и Кирилл Кокорин во время судебного заседания

«Что-то в районе 400 тысяч рублей. Точно неизвестно», — уточнил водитель.

От ответа на вопрос адвоката о том, готов ли он принять от Павла Мамаева в качестве компенсации за физические увечья денежные средства в размере 500 тысяч рублей, Соловчук уклонился, заявив, что ещё не принял решение.

Также Соловчук добавил, что не определился с решением о том, готов ли он принять денежное возмещение в качестве компенсации морального вреда.

«Ни тогда, ни сейчас я не готов ответить, потому что не закончено лечение, очень много моментов, связанных со здоровьем, непонятны. Кость срослась в восьми направлениях. Нос был раздроблен», — заявил Соловчук.