Киев, 11 апреля, 2019, 18:50 — ИА Регнум. НАТО должно включить Украину в коллективную систему безопасности. Это предполагает, что на территории Украины должны быть размещены военные подразделения стран — членов Альянса, а кроме того, Украина должна получить от НАТО реальное оборонительное вооружение, — с таким заявлением сегодня, 11 апреля, выступил лидер партии «Народный фронт», экс-премьер Украины Арсений Яценюк во время 12-го Киевского форума безопасности.

НАТО Украина

«Первый этап — на территории Украины должны быть размещены военные подразделения стран — членов НАТО… Это и совместные учения, и общее взаимодействие, и четкий военный и политический и дипломатический сигнал, что Украина идет по пути к членству в НАТО… Нам необходимо, чтобы Украина стала частью общей противоракетной и противовоздушной обороны. Мы будем также защищать ваши границы. И дайте возможность защититься нам», — подчеркнул Яценюк.

Экс-премьер Украины отметил, что иной гарантии безопасности для Украины, чем членство Украины в НАТО, не существует в принципе, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы сделаем НАТО сильнее. Мы сделаем Европу безопасной. А вы, наши западные друзья и партнеры, только усилите этим Альянс и собственную безопасность», — призвал он представителей Альянса.

Для подтверждения серьезности намерений он призвал в ближайшее время официально предоставить Украине план действий по членству в НАТО.

Сегодня же, 11 апреля, на этом же мероприятии президент Украины Петр Порошенко заявил, что референдум по членству в НАТО состоится, когда страна «подготовится к вступлению». Он также заявил, что подписал указ о запуске годовой национальной программы укреплении партнерства между Украиной и НАТО — «в которой четко расписано, что именно к 2020 году надо сделать, чтобы в 2023 году соответствовать критериям, позволяющим подписать план действий относительно членства».

«Проголосовать за наш курс на ЕС и НАТО — именно это будет мощным сигналом Путину… Именно это выборы Путин рассматривает как решающую битву за всю Украину», — заявил президент.