Москва, 11 апреля, 2019, 18:33 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» совместно с Всероссийским обществом глухих и общественной организацией «Перспектива» сегодня, 11 апреля, запустила проект «Квип в городе глухих».

(сс) Arno_M Жизнь в тишине

Его лицом стал бурундук по кличке Квип. В рамках проекта все желающие могут познакомиться с миром людей, имеющих нарушения слуха. Пользователи могут отправиться на экскурсию в город глухих, в качестве бонуса они получат набор анимированных стикеров.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что «ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin. С момента запуска в игру сыграли около 10 млн пользователей, в пике их количество доходило до 1,1 млн.