Калуга, 11 апреля, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Выставка бельгийско-маврикийского фотографа Акселя Рухомолли «Унеси меня на Луну» (Fly Me to the Moon) открылась 11 апреля в Калужском государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы выставки, впервые представлены 15 фоторабот уникальных экспонатов Музея истории космонавтики в Калуге, выполненные Акселем Рухомолли.

Gmik.ru Приглашение на фотовыставку «Унеси меня на Луну»

Космические артефакты музея истории космонавтики вдохновили фотографа Рухомолли на создание серии художественных фотографий, среди которых рабочий кабинет и инструменты Константина Циолковского, первый искусственный спутник Земли, спутник связи «Молния-1», космический аппарат «Луна-9», станция «Луна-16», самоходный аппарат «Луноход 2», космический корабль «Восток», скафандр «Орлан».

Среди фоторабот есть снимок спускаемого аппарата космического корабля «Восток-5», который пилотировал летчик-космонавт СССР Валерий Быковский 14−19 июня 1963 года.

Фотоработы Акселя Рухомолли содержат в себе исторический и художественный подтекст, благодаря которому они становятся идеальными темами для красивых историй о технических изобретениях и достижениях. Рухомолли — 47-летний бельгийско-маврикийский фотограф, работы которого преследуют цель показать художественную ценность технических изобретений и объектов, рассредоточенных в известных местах и музеях мира, чтобы сохранить память о них. Среди известных работ Акселя Рухомолли — мотоцикл Че Гевары, снимок оригинального саксофона Адольфа Сакса, зал судебных заседаний Дворца Правосудия в Брюсселе, фотографии сохранившегося семиметрового скелета тираннозавра в Музее естественных наук Бельгии.