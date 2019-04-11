Москва, 11 апреля, 2019, 18:30 — ИА Регнум. При президенте США Дональде Трампе внешняя политика Вашингтона стала демонстративно агрессивной, считает политолог Геворг Мирзаян. Об этом он заявил 11 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя попытку вице-президента США Майка Пенса выдворить постпреда Венесуэлы Самуэля Монкаду с заседания Совета Безопасности ООН.

(сс) Eneas De Troya Николас Мадуро

«США намеренно сожгли мосты за собой, когда признавали Гуайдо, — сказал Мирзаян. — Американцы продолжают свою политику по отстранению Мадуро от власти. Это политика экономического давления. Американская внешняя политика при Трампе стала демонстративно агрессивной. Прецедент, которого хотел добиться Пенс (по американскому желанию вводить или выводить людей из Совета Безопасности и вообще из ООН), абсолютно неприемлем, и под этим не подпишется не только Россия, но и все остальные страны».

В свою очередь директор Института проблем глобализации Михаил Делягин не согласился с прозвучавшим в студии мнением, будто поведение американского представителя следует рассматривать как проявление хамства.

«Это не хамство, — сказал Делягин. — Хамить можно тому, кого вы считаете человеком. Хамить таракану невозможно. В американской политической культуре человек — это либо тот, кто живёт в той стране, которую они признают демократической, либо гражданин США, либо тот, кого они признают индивидуально стремящимся к демократии. Для него (для Пенса — прим. ИА REGNUM ) мир принадлежит Америке. У него в голове два года до следующих выборов, и не больше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля вице-президент США Майк Пенс попытался выгнать постоянного представителя Венесуэлы с заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций.

«При всём уважении, господин посол, вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — сказал Пенс.