Калуга, 11 апреля, 2019, 18:19 — ИА Регнум. 11 апреля в культурно-образовательном центре «Этномир» Боровского района Калужской области состоялась встреча организаторов Международного фестиваля «Родина» с руководством союзов потребительской кооперации из 70 регионов России. В ней приняли участие губернатор области Анатолий Артамонов, председатель совета Центросоюза Российской Федерации Дмитрий Зубов, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон.

Пресс-служба правительства Калужской области В Калужской области впервые пройдет международный фестиваль «Родина»

На встрече обсуждались вопросы подготовки и программа проведения фестиваля «Родина», Международного форума потребительской кооперации и Всемирного форума по хлебопечению «Хлеб — это мир», которые пройдут с 19 по 22 сентября текущего года на территории «Этномира». В рамках их проведения запланированы деловые и культурно-развлекательные мероприятия.

В своем выступлении Анатолий Артамонов поблагодарил Дмитрия Зубова за предоставленную возможность проведения такого крупного мероприятия на территории области. Он отметил, что кооперативное движение является колоссальным инструментом, которым может пользоваться государство для решения огромного количества задач при взаимодействии с населением и удовлетворении его потребностей.

«Благодаря наличию потребкооперации и тому, что мы не утратили ее в области, мы не имеем острых социальных проблем на селе в отдаленных пунктах», — подчеркнул калужский губернатор.

Фестиваль «Родина» — масштабная коммуникационная площадка для общения профессионалов из различных сфер деятельности — кооперация, малый и средний бизнес, представители государственных органов власти и некоммерческих организаций. Его участники смогут обсудить планы развития сельских территорий, улучшения качества жизни людей, обменяться лучшими практиками развития социальной и экономической активности граждан в сельской местности.

«Такого мероприятия в рамках кооперации еще не было. Это будет грандиозным стимулом развития потребительской кооперации. Большинство людей забыли, а молодежь вообще не знает, что это такое. Мы должны показать, что она жива и развивается», — отметил председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов.

В форуме примут участие более 3000 руководителей, специалистов малого и среднего бизнеса, системы потребительской кооперации из более 60 стран мира.