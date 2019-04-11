Рим, 11 апреля, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Руководители итальянского Национального института социально обеспечения предлагают сокращать протяженность рабочего дня, чтобы обеспечить тем самым рост занятости, передает Sky Tg 24 в четверг, 11 апреля.

Александр Дейнека. Итальянские рабочие на велосипедах. 1935

Уровень зарплаты при этом меняться не должен, считают руководители института. Протяженность рабочего дня не пересматривалась уже 50 лет, пора принять такое решение ради перераспределения богатства, отметили они.

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо не исключил, что такое решение может быть принято, причем на уровне ЕС, но отметил, что для этого необходимы длительные консультации как с работодателями, так и с профсоюзами.