Москва, 11 апреля, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Актёр театра и кино Геннадий Фролов, скончавшийся 10 апреля, будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе театра «Современник».

Марина Каширская ИА REGNUM Поминальные свечи

"Прощание с Геннадием Фроловым состоится 14 апреля. Отпевание — в 12:30 в Храме Святителя Николая. Похороны — в 15:00 на Востряковском кладбище», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что родными артиста было принято решение не проводить гражданскую панихиду в театре.

Как передавало ИА REGNUM, народный артист России Геннадий Фролов скончался накануне на 82-м году жизни.

Фролов с 1961 года служил в столичном театре «Современник», сыграл роли в таких известных постановках театра, как «Вишнёвый сад», «Играем… Шиллера!», «Три товарища», «Крутой маршрут».

Помимо ролей в театре, актёр знаком широкому зрителю по работе в фильмах «Следствие ведут знатоки», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Цезарь и Клеопатра», «Россия молодая», «Батальоны просят огня», «Битва за Москву» и многих других.