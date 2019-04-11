Анкара, 11 апреля, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Тактико-технические возможности российского истребителя Су-57 превосходят характеристики американского истребителя пятого поколения F-35, сообщило 11 апреля государственное турецкое информагентство Anadolu Ajansı.

Иван Соболев ИА Красная Весна Су-57

Агентство опубликовало инфографику, демонстрирующую соотношение характеристик американского истребителя F-35 и российского Су-57.

Инфографика, опубликованная Anadolu Ajansı, доказывает, что Су-57 в полтора раза превосходит F-35 по максимальной скорости, более чем вдвое — по продолжительности полёта, несёт более существенный набор вооружения.

Кроме того, российский истребитель отличается сверхманевренностью и приспособлен для аэродромов с короткими взлётно-посадочными полосами.

Упомянув такие сильные стороны F-35 Lightining II, как модификацию F-35В с вертикальным взлётом и посадкой и единое информационное поле для целой группировки этих самолётов, агентство утверждает, что Су-57 имеет больше достоинств, чем недостатков.

Стоит отметить, что большая часть тактико-технических характеристик Су-57 до сих пор не раскрывается.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может найти замену истребителям F-35, если США откажутся от их поставки турецкой армии, намекнув на альтернативу в лице российских боевых самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон заблокировал поставки Турции любых материалов, связанных с F-35, из-за намерения Анкары приобрести российские ЗРК С-400.