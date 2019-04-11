Волгоград, 11 апреля, 2019, 18:10 — ИА Регнум. В Дзержинском районе Волгограда около 17:20 произошло ДТП. Как сообщила пресс-служба регионального управления МВД, один человек погиб.

Иван Шилов ИА REGNUM Трагедия

По предварительной информации, легковой автомобиль не уступил дорогу маршрутному такси №46С. Машины столкнулись, и маршрутка с пассажирами съехала на обочину. «Газель» сбила пешехода на тротуаре и врезалась в ограждение автобусной остановки.

Пешеход от полученных травм скончался на месте. Два пассажира маршрутки обратились к медикам за помощью.

По факту аварии проводится проверка.