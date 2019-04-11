Москва, 11 апреля, 2019, 17:55 — ИА Регнум. Россельхознадзор принял решение о снятии ранее введённых ограничений на ввоз в Россию молочной продукции белорусского ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат». Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба российского ведомства.

(сс) Couleur Молоко

Как уточняется, с 12 апреля указанное предприятие может возобновить поставки в Россию сухих сливок, сухого цельного молока и сухой молочной сыворотки, выработанных не ранее этой даты. Продукция должна сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Отмечается, что данное решение принято «с учётом ходатайства министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь», а также в соответствии с ранее утверждённой «дорожной картой» двустороннего сотрудничества.

При этом в отношении поставок сухого обезжиренного молока производства ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» введённые ограничения остаются в силе, сообщили в Россельхознадзоре.