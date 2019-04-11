Копенгаген, 11 апреля, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Аналитики Saxo Bank уверены, что мировым ценам не грозит снижение — до тех пор, пока Саудовская Аравия «агрессивно» сокращает добычу, 11 апреля передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нефть

«Саудовская Аравия продолжает агрессивно поддерживать сделку по сокращению добычи», — отмечает стратег Saxo Bank Оле Хансен.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля нефть Brent в очередной раз побила рекорд 2019 года и на данный момент оценивается выше $71 за баррель.

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