Варшава, 11 апреля, 2019, 17:46 — ИА Регнум. Большой резонанс в Польше и на Украине вызвало видео, опубликованное на странице Центра мониторинга расистского и ксенофобского поведения в Твиттере, на котором польский таксист ведёт себя агрессивно по отношению к украинскому водителю, работающему в системе Uber. Как сообщает газета Rzeczpospolita, инцидент произошёл 9 апреля в Варшаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Польша и Украина. Ссора

На записи видно, что польский таксист заблокировал дорогу украинцу своим автомобилем и, подойдя к двери водителя, кричит на него с использованием нецензурной лексики, потом плюёт на стекло двери и уходит к своему автомобилю.

Что характерно, слова поляка недвусмысленно указывали на национальную неприязнь к украинцам, а не только на претензии к сети Uber.

Полиция установила личность правонарушителя, он был задержан. Как сообщил в Твиттере представитель варшавской полиции, таксист признал свою вину и сейчас ждёт квалификации своих действий прокуратурой. Варшавская мэрия уже поставила вопрос о лишении его лицензии.

За призывы к ненависти на основании национальных различий поляку грозит наказание до трёх лет лишения свободы.

На этой неделе в Варшаве водители такси, протестующие против Uber и других подобных систем, проводили акции с блокированием движения. После подписания лидерами протестующих соглашения с министерством инфраструктуры протесты были прекращены. Министерство обещало таксистам решить вопрос с сетевыми системами, оставляющими их без работы.