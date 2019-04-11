Москва, 11 апреля, 2019, 17:50 — ИА Регнум. С 2014 года США ввели внешнее управление Украиной, считает глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом он заявил 11 апреля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя то, что президент Украины Пётр Порошенко поручил СБУ оценить целесообразность дальнейшего пребывания главы Медведчука в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под Порошенко земля горит

«Дело в том, что Медведчук не занимал никаких должностей, осуществляя переговоры, не выполнял никаких официальных функций, — сказал Медведчук. — Он по просьбе действующего президента Порошенко занимался вопросами мира и освобождения людей. Как в РФ, так и в Донецке, так и Луганске. У меня есть позиция, и мы будем продолжать помогать не президентам, а будем помогать гражданам Украины и Украине. С этим был связан и мой визит на встречу с господином Медведевым и Миллером, где мы обсуждали вопросы поставки более дешёвого газа на Украину, для того чтобы уменьшить тарифы для наших граждан. Можно по-разному оценивать эффективность Медведчука, но с декабря 2014 года я организовал освобождение 485 человек, как тех, кто отбывал наказание в Российской Федерации, так и тех, кто содержался в Луганске и в Донецке».

Кроме того, Медведчук заметил, что действия Порошенко объясняются той агонией, в которой находится он и власти Украины, которые, как считает Медведчук, понимают, «удержаться за свои кресла не смогут».

Также Медведчук, отвечая на соответствующий вопрос ведущего программы, сказал, что США ввели внешнее управление Украиной начиная с 2014 года, и продолжают успешно развивать это внешнее управление.

«За господином Зеленским стоят представители Фонда Сороса, представители американцев, и это видно по тому окружению, которое определяет политическое лицо Зеленского в период, предшествующий второму туру», — сказал Медведчук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко поручил Службе безопасности Украины (СБУ) оценить целесообразность дальнейшего пребывания главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в гуманитарной подгруппе Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Де-факто Медведчук на переговорах был единственным каналом связи с Путиным и РФ. Он оказался неэффективным. Прошу СБУ проверить целесообразность дальнейшего использования Медведчука в гуманитарной группе по освобождению заложников, если его действия неэффективны. Жду доклад СБУ!» — написал Порошенко 10 апреля в своём микроблоге в Twitter.