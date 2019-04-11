Рим, 11 апреля, 2019, 17:42 — ИА Регнум. В Италия быстрее всех в Евросоюзе растет коэффициент «старости», который высчитывается из сравнения количества граждан старше 65 лет и числа граждан младше 15 лет, сообщили в четверг, 11 апреля, в национальной службе статистики Istat.

Гаэтано Беллей. Бабушка и внучка

В 2018 году в Италии граждан старше 65 лет было на 68,9% больше, чем граждан моложе 15 лет.

Также статистики подтвердили, что Италия делит с Испанией первое место в списке стран с наименьшим уровнем рождаемости: в 2018 году показатель остался на прежнем уровне — 1,32 ребенка на одну женщину.