Керчь, Крым, 11 апреля, 2019, 17:13 — ИА Регнум. В Керчи 11 апреля отметили 75-ю годовщину освобождения города от фашистских захватчиков, почтив память советских воинов-защитников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Skif-Kerch Мемориальный комплекс Аджимушкай

«Этот праздник гордости за Отчизну и советский народ керчане встречают с большим волнением. В городе-герое сильны традиции прошлых лет — мы свято бережём память о каждом известном и неизвестном солдате», — написал на своей странице в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

По его словам, горожане возложили цветы к братским могилам в посёлках Аджимушкай, Героевское, Опасное, Маяк и в Приморском парке.

Как сообщало ИА REGNUM, 75 лет назад войска 4-го Украинского фронта прорвали укрепления немцев на Перекопе и Сиваше, восстановив контроль над Армянском и Джанкоем. В это же время войска Отдельной Приморской армии под командованием генерала армии Андрея Ерёменко преодолели немецкие укрепления на Керченском полуострове.