Киев, 11 апреля, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не собирается уходить в отставку до парламентских выборов, которые должны состояться на Украине осенью этого года.

Kmu.gov.ua Владимир Гройсман

Об этом он заявил сегодня, 11 апреля, в интервью изданию «Левый берег».

«Выборы президента — не повод для отставки премьера… Думаю, мы будем работать до октября», — заявил Гройсман.

Вместе с тем премьер подтвердил, что готов к замене части министров по президентской квоте (согласно украинскому законодательству, президент лично выбирает кандидатуры министра обороны и министра иностранных дел, однако Рада все равно должна утвердить это решение — ред.).

«Это право главы государства, которое вместе с тем должно быть подтверждено парламентом», — заявил он.

Украинский премьер также отметил, что он не следит за президентскими рейтингами и предлагает дождаться официальных результатов второго тура выборов президента Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили, что 8 апреля Порошенко провел закрытую встречу с народными депутатами от «Блока Петра Порошенко», в которой принимал участие и Владимир Гройсман. Согласно источникам, на мероприятии Порошенко утверждал, что на выборах — «победа за нами», поскольку он «поменял коммуникационную стратегию, проработал ошибки».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 11 апреля, были обнародованы свежие рейтинги, согласно которым во втором туре президентских выборов на Украине за актера Владимира Зеленского готовы проголосовать 71% респондентов среди тех, кто точно собирается прийти на участки и определился с выбором, а за действующего главу государства Петра Порошенко проголосуют всего 29%.

Также напомним, что на Украине в настоящий момент действует парламентско-президентская форма правления, так что формально у премьера Гройсмана есть больше власти и полномочий, чем у президента Порошенко.