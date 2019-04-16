Варшава, 16 апреля, 2019, 03:17 — ИА Регнум. Статья польского политика Станислава Жарина, посвященная «российской версии истории», казалось бы, ложится в общую канву польской русофобии последних лет. Тем не менее эта статья важна с учетом того, кто такой Жарин и чью точку зрения выражает. Об этом в своей статье рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

(сс) Silar Демонтаж памятника Благодарности Красной армии в городе Санок. Польша

Жарин обращает внимание на то, что в современной политической ситуации попытки «оставить историю историкам» не срабатывают. Прошлое, как его понимают политические субъекты, становятся инструментом, оказывающим серьезное влияние на будущее. В этом смысле Жарина тревожит выступление российского президента Владимира Путина, который сравнил состоявшееся в 2014 году возвращение Крыма домой с солдатами Красной Армии, сражавшимися против нацистов. Если позволить подобным аналогиям занять место в умах европейской публики, то, подразумевается Жарин, дело «борьбы с российской агрессией» может серьезно пострадать.

Интересно, что Жарин не просто один из многих польских политиков, а представитель министра-координатора спецслужб. Поэтому его озабоченность может быть расценена как принципиальная тревога за состояние внутренней польской политики, включая пропагандистские темы, многие из которых за последнее время подверглись изрядной коррозии. Тема Второй мировой войны и роли поляков в ней важна и потому, что даже лучший польский союзник в лице США принял закон №447, на основании которого наследники польских евреев должны получить компенсацию за отнятое во время Второй мировой войны имущество. Вновь актуализировать польский взгляд на историю заставляет и соседняя Украина.

Читайте статью Польша увидела угрозу для себя в российской истории и другие публикации Станислава Стремидловского.