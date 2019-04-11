Киев, 11 апреля, 2019, 17:02 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Украины подозревает штаб одного из кандидатов в президенты в подкупе избирателей, сообщает 11 апреля пресс-служба украинского МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Выборы на Украине

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что до второго тура голосования, который состоится 21 апреля, «дело дойдёт до объявления подозрения».

Стоит отметить, что в данный момент Аваков воздержался от конкретного указания, о штабе какого из кандидатов идёт речь.

«Я не буду называть кандидата, но я думаю, что вы и так прекрасно это увидите в информационных сообщениях», — сказал глава МВД Украины.