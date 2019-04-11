Хартум, 11 апреля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф объявил об аресте президента страны Омара аль-Башира, который занимал эту должность около 30 лет. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщает Reuters.

محسن الفكي Омар аль-Башир

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовые протесты в Судане начались четыре месяца назад на фоне роста цен и дефицита хлеба. Очень быстро протестующие от экономических требований перешли к требованиям политическим. Оппозиционные силы требовали отставки президента Омара аль-Башира и всех основных функционеров его режима.

Протестующие также обращались к военным с просьбой сместить бессменного президента, который не может решить экономические проблемы страны.

23 февраля Омар аль-Башир, который руководит Суданом уже 30 лет, отправил в отставку членов кабинета министров и глав всех провинций. Также он объявил чрезвычайное положение сроком на один год для выхода из экономического кризиса.

Протесты тем не менее продолжались и приобретали все более ожесточенный характер. Счет погибших шел на десятки. Только накануне, 10 апреля, в ходе митинга в Хартуме погибли шестеро полицейских и пятеро гражданских.

Сегодня утром появилась информация о том, что министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф задержан. Однако позднее стало известно, что это генерал Ауф задержал президента аль-Башира и распустил основные органы власти.

Было объявлено о роспуске парламента, правительства и приостановке действия конституции Судана.

«Режим по-прежнему не отвечает на имеющиеся проблемы, поэтому принято решение, что во время двухлетнего переходного периода вооруженные силы будут руководить страной», — заявил генерал Ауф.