Киев, 16 апреля, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Вся содержательная часть предвыборных программ кандидатов в украинские президенты померкла перед интригой дебатов, к тому же сдобренных физиологическими подробностями (считавшимися до сих пор неуместными). О том, по каким причинам могли съехать в сторону все острокритические тезисы предшествующего выборам этапа, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Яков Рудь.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

В предвыборный период ярчайшим событием украинской внутриполитической жизни можно было назвать выступления радикалов, которые позволили себе протестовать против действий ставленников Порошенко в «Укроборонпроме». Свинарчук-Гладковский подвергся специфической информационной атаке, включая разбрасывание политическими радикалами надувных свинок, что, по задумке, должно было символизировать непримиримость борьбы.

Но переход ко второму туру всю эту активность как серпом срезал, как будто радикальные радикалы покреативничали со свинками, да и устали. Тем не менее этот ларчик, скорее всего, открывается просто, достаточно посмотреть, кто в приведенном примере был источником и заказчиком данной непримиримости. А был им министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, действовавший, судя по всему, по настоятельной просьбе кандидата Юлии Тимошенко. Но так как Тимошенко «не прошла», то прошли протесты. А что дальше?

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