Калуга, 11 апреля, 2019, 10:47 — ИА Регнум. 10 апреля на внеочередном заседании Городской думы Калуги депутаты скорректировали бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть городской казны осталась без изменений, средства перераспределяются в рамках ранее утверждённых параметров.

Пресс-служба Городской думы Калуги В бюджет Калуги внесены изменения

2,5 млн. рублей будет выделено на проведение ремонтных работ в спортивной школе олимпийского резерва «Темп», 3 миллиона рублей — на реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Строительство улично-дорожной сети на участке железной дороги станции Калуга-1 (Окская ветка) от улицы Болдина до улицы Билибина».

На реализацию бюджетных инвестиций по объекту «Реконструкция дороги по улице Веры Андриановой» будет выделено 1,6 млн. рублей

2,8 млн. рублей выделяется на исполнение решений суда по капитальному ремонту многоквартирных домов. 4,9 млн. рублей будет направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства. 813 тысяч рублей выделяется для приобретения кресел в концертный зал, расположенный в надстроенном мансардном этаже детской школы искусств №4.

390 тысяч рублей будет направлено на оплату ремонтных работ в школе №5, 160 тысяч рублей — на ремонт кровли в спортивной школе «Персей». 2,5 миллиона рублей выделяется на выполнение ремонтно-реставрационных работ здания театра кукол.

Миллион рублей будет выделен на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, 1,3 млн. рублей — на оплату выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 9,2 млн. рублей будет выделено для обеспечения условий софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

Также в ходе заседания были согласованы сделки муниципальному предприятию «Калугатеплосеть», связанные с приобретением труб, покупкой сетей теплоснабжения и разработкой проектно-сметной документации.

К депутатам обратилась директор реабилитационного центра «Доброта» Ольга Борисова с просьбой оказать помощь в организации поездки танцевального коллектива детей-инвалидов на отборочный этап всероссийского фестиваля InclusiveDance в Сочи. Для организации поездки необходимо порядка 339 тысяч рублей. В ближайшее время вопрос будет рассмотрен фракцией партии «Единая Россия», также будет рассмотрена возможность выделения необходимых средств из муниципального бюджета.

В рамках часа контроля была заслушана информация о переводе малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление. В сентябре 2019 года вступят в силу новые нормативы отопления для малоэтажных домов, в результате плата за отопление для жителей этих домов вырастет на 75−80%. В 2015—2018 годах на индивидуальное отопление было переведено 86 домов, 15 домов оборудованы общедомовыми приборами учёта тепловой энергии. Как сообщил начальник управления ЖКХ Виктор Устинов, в настоящее время в Калуге насчитывается 518 малоэтажных домов, оборудованных централизованным отоплением и не оснащёнными приборами учёта, 73 из них признаны аварийными.

В текущем году в шести домах за счет средств Фонда капитального ремонта будет проведён ремонт с установкой приборов учёта, 20 домов будут переведены на индивидуальное отопление за счёт средств городского бюджета. 199 домов по техническим причинам невозможно перевести на индивидуальное отопление, в них возможна только установка общедомовых приборов учёта тепловой энергии и блочных тепловых пунктов. Всего для перевода на индивидуальное отопление, установки приборов учёта и блочных тепловых пунктов потребуется порядка 204 миллиона рублей.

«Сложилась очень напряжённая ситуация, с началом отопительного сезона мы получим массу обращений жителей, — подчеркнул глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. — У городских властей осталось порядка четырёх месяцев для того, чтобы принять необходимые меры для снижения расходов жильцов малоэтажных домов».

Как отметила депутат Марина Ставиская, в малоэтажных многоквартирных домах проживает большое количество малообеспеченных калужан, кроме того для перевода на индивидуальное отопление необходимо 100% согласие собственников, получить которое бывает очень непросто.

«Необходимо рассмотреть возможность предоставления компенсаций и субсидий для малообеспеченных категорий жителей, проживающих в малоэтажных домах, — уверена Марина Ставиская. — Подразделениям Городской управы следует проработать этот вопрос и предоставить сведения о необходимых объёмах финансирования».

Депутат Михаил Смирнов предложил провести работы по установке счётчиков и переводу домов на индивидуальное отопление силами муниципального предприятия «Калугатеплосеть» и предоставить жителям возможность оплатить эти работы в рассрочку сроком на пять лет.

Депутат Андрей Линков в свою очередь предложил обратиться к руководству Калужской области с просьбой об оказании финансовой помощи муниципалитету.

«Вопрос будет тщательно рассмотрен членами комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству, в случае необходимости будет создана рабочая группа,ситуация будет находиться на постоянном контроле депутатского корпуса», — подвёл итоги обсуждения Александр Иванов.