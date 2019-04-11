Брюссель, 11 апреля, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон добился сокращения срока переноса Brexit на саммите в Брюсселе, 11 апреля передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

«Большинство выступало за очень долгое продление», — отметил Макрон в комментарии журналистам.

Однако Макрону удалось убедить коллег, что длительное продление Brexit не выгодно — «ни для нас, ни для Великобритании».

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